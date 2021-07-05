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"Укргаздобыча": возвращение к старым "схемам"?

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&quot;Укргаздобыча&quot;: возвращение к старым &quot;схемам&quot;?
Фото: obozrevatel.com

Громкие скандалы и уголовные расследования за последние несколько лет успели стать визитной карточкой госкомпании АО "Укргаздобыча". И вот, когда казалось, что вал сообщений об обысках в офисе компании и о заключении ею сомнительных договоров на миллиарды гривен наконец закончился – появляются новые данные.

Они указывают, что нынешний "прогрессивный" менеджмент НАК "Нафтогаз Украина", в состав которого входит УГД, пытается уйти от прозрачности, возвращая крупнейшего в стране газодобытчика к "теневым" схемам в сфере закупок, сообщает "Обозреватель".

Ирония в том, что, по данным участников рынка, за этим стоит не кто иной, как Отто Ватерландер, главный исполнительный директор группы "Нафтогаз". Официальный релиз гласит, что этот голландский менеджер отвечает за трансформационные процессы в "Нафтогазе". Но таких ли изменений хотели бы видеть от зарубежного специалиста граждане Украины?

Не прозоро без "Прозорро"

У нас почему-то принято считать, что свои украинские менеджеры и чиновники – сплошь воры и коррупционеры. А зарубежные – они честные. Деятельность голландского специалиста заставляет в этом серьезно усомниться.

В свое время Кабмину пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить руководство УГД проводить свои тендеры через государственную электронную площадку "Прозорро". Было дело, тогдашний премьер Владимир Гройсман публично грозил увольнением тем, кто не перейдет на эту систему.

И вот спустя несколько лет в "Нафтогаз" приходит модный зарубежный "реформатор" и ставит все с ног на голову. Он, так сказать, поднимает схематоз на новый уровень. На фоне него предыдущие коррупционные скандалы кажутся детскими шалостями - фирма с уставным капиталом 70 тыс. грн выигрывает тендер на 13 млрд грн, преждевременно открыли конверты перед тендером.

Голландский менеджер решил кардинально пересмотреть подход – вообще не проводить открытые тендеры и отказаться от закупок в Прозорро, чтобы наконец избавить себя от внимания назойливых журналистов. Нарушение закона о госзакупках не смутило иностранного реформатора – то, что не позволено украинским чиновникам, ему разрешено.

В конце мая "Укргаздобыча" объявляет тендер на закупки бурильных труб общей стоимостью более 400 млн грн без использования площадки Прозорро. Горе-закупщики под чутким руководством Отто заводят тендер на торговой площадке prom.ua. Наверняка многие хоть раз покупали и продавали через него подержанные холодильники, телевизоры, детские коляски, велосипеды и т.д. Хороший сайт, вот только "заточен" на розничную торговлю бытовыми товарами. И даже в первом приближении не тянет на площадку для оптовых продаж промышленной продукции. Судя по всему, на это и делается весь расчет. Чтобы тендер точно никто не нашел, сделали закрытую ссылку, только для избранных компаний. Тендер не предполагал никаких ценовых ограничений – предлагай любую цену, без торгов, государство щедро оплатит.

Цель такой манипуляции проста – проложить новый коррупционный маршрут закупок. Если прокатит провести этот тенедер без Прозорро, за ним пойдут один за другим следующие.

Источники утверждают, что автором этих сомнительных новшеств в закупочной политике является О.Ватерландер. При этом, он фактически ничем не рискует. Подписи на документах заставляют ставить совсем других людей, что уже вызывает легкий бунт в низах. Но уже после проведения первого тендера, Отто этот вопрос урегулирует живыми деньгами с первой аферы.

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