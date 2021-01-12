Украинское автопроизводство упало на треть

В декабре в Украине изготовили 523 автомобиля. Фото: Укравтодор

В декабре 2020 года в Украине произвели 523 автотранспортных средства.

Это на 6% меньше, чем в последнем месяце 2019-го, сообщает Укравтопром.

На заводах произвели 446 легковых авто. Это на 3% больше, чем в прошлом году. 290 автомобилей собрали на Еврокаре, 156 машин выпустил ЗАЗ.

Выпуск коммерческих автомобилей, без учета АвтоКрАЗа, сократился на 70%. 6 шт. изготовили на заводе "Черкасский автобус".

Производство автобусов упало на треть. За месяц собрали 71 автобус. "Черкасский автобус" выпусти 35 штук. На черниговском автозаводе изготовили 22 автобуса. На ЗАЗ собрали 10 автобусов. Часовьярський автобусный завод - 4 штуки.

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Всего производственные мощности в Украине позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. единиц автотранспорта.

Всего в 2020 году в Украине изготовили 4952 автотранспортных средства. Это на 32% меньше, чем в 2019 году.

Августовская сборка легковых автомобилей уменьшилось почти в 15 раз - до 38 машин. Все машины выпустили на заводе "Еврокар". О производстве коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно предприятие. Однако выпуск автобусов вырос на 2,5% до 83 шт.