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понедельник, 15 февраля 2021 18:27

Украинским работникам может не хватить работы в ЕС

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Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
На рынке труда за рубежом растет конкуренция. Фото: pexels.com

В Евросоюзе может уменьшиться работы для украинских гастарбайтеров.

В Польше местные жители готовы идти работать туда, где традиционно зарабатывали украинцы, говорят в Институте прав мигрантов. По местным законам, предпочтение отдают польском работнику, передает Ictv.

"Угрожающей тенденции уже почувствовали в регионах Украины, где экономика зависит от перечислений денег работниками", - говорится в сообщении.

Пандемия не остановила, а только ускорила поток трудовых мигрантов. В Германии сиделкам и няням платят до 50 тыс. грн в месяц. В Польше украинцев чаще всего берут упаковщиками на заводы и на сбор урожая. Предлагают до 25 тыс. грн. В Италии украинским сиделкам предлагают 20-30 тыс. грн.

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Но на рынке труда выросла конкуренция. За место приходится соревноваться.

В Донецкой области задержали группу лиц, которая изготавливала и продавала фальшивые паспорта ЕС желающим работать за рубежом. Схему организовали 3 жителя Запорожья. Об этом сообщает СБУ.

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