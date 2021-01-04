Украинский рынок легковых авто сократился на 3%

В рейтинге марок первое место заняла Renault. Фото: pexels.com

Последний месяц 2020 года отличился рекордным количеством новых легковых автомобилей - 9801 штук. По сравнению с 2019-м, декабрьский рынок вырос на 7%.

Всего в прошлом году украинцы приобрели 85,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это всего на 3% меньше, чем показатели 2019 года, передает Укравтопром.

Впрочем, 6 из 12 месяцев 2020-го демонстрировали положительную динамику в годовом исчислении: январь +34%, февраль +21%, июнь +12%, июль +10%, сентябрь +6%, декабрь +7%.

Отрицательный результат формировался в марте -15%, апреле -47%, мае -15%, августе -16%, октябре -6%, ноябре -17%.

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В рейтинге марок 1-е место заняла Renault. Украинцы приобрели 14 360 авто. Самой популярной моделью стала Renault Duster. Ее выбрали 5534 украинцев.

На 2-м месте Toyota -13 315 штук. Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.

3-е место у Kia - 6089 шт. Kia Sportage стал самой желанной моделью среди украинцев - 5043 покупателя.

Также в Топ-10 рынка 2020 года попали автомобили Skoda, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Peugeot, Suzuki и Mazda.

Государственные структуры в Украине 2020 года через Prozorro купили 2852 автомобиля за 1,571 млрд грн. Наибольшее количество авто приобрело Министерство внутренних дел.