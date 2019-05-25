Украинские заробитчане в Польше побили рекорд

70% всех рабочих виз в 2018 году выдали гражданам Украины. Фото: Politeca

В 2018 году Польша выдала почти 330 тыс. разрешений на работу для иностранцев.

Это на 40% выше, чем в 2017 и почти в пять раз больше, чем за 4 года до этого, сообщает "Польское радио".

70% всех рабочих виз в 2018 году выдали гражданам Украины. Всего же подобные разрешения получили граждане 125 стран.

Больше всего украинских заробитчан в Люблинском воеводстве. Здесь украинцы составляют 85% трудовых мигрантов.

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На втором месте после украинцев оказались жители Непала. Они составили 6,1% иностранных работников. Жители Индии и Бангладеш составляют 2,5%.

По сравнению с 2017 годом, увеличение числа выданных разрешений на работу иностранцам было почти во всех воеводствах Польши. Единственное исключение - Силезское, где число разрешений сократилась на 5,3%. В 2018 году 77,2% всех получателей рабочих виз оказались мужчинами.

Украинцы массово едут работать за границу. Так, после введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза. За рубежом украинцы преимущественно ищут работу в сфере домашнего персонала.