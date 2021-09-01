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среда, 01 сентября 2021 13:19

Украинские металлурги пугают западных партнеров - СМИ

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Украинские металлурги пугают западных партнеров - СМИ
Сегодня украинские олигархи влияют на государство, пытаясь сохранить свою конкуренцию на мировом рынке стали

В недавнем интервью изданию LB.ua бывший генеральный прокурор Юрий Луценко вспомнил уже немного забытый термин "металлургическая мафия". Речь шла о том, какое влияние имела связь между российской и донецкой угольной, а затем металлургической мафией и трагические события 2014 года.

Но если тогдашние схемы не выходили за пределы двух стран, хотя и фактически привели к войне России с Украиной, то отголоски сегодняшней войны украинского олигархата с металлоломным сектором слышно далеко за океаном. А наши стратегические партнеры, как Турция и Польша, задаются вопросом: "Нужна ли им "такая" Украина?".

Еще на прошлой неделе американский провайдер финансовой информации "Yahoo! Finance" опубликовал материал, который прямо указывал на влияние украинского олигархата на рыночные отношения страны. В частности, речь шла о рынке металлолома, который вошел в сферу интересов владельцев металлургических гигантов Украины. Перед встречей Джо Байдена с Владимиром Зеленским издание задавалось вопросом, должны ли США вмешиваться в отношения других партнеров, чтобы помочь Украине с ее современной моделью поведения?

Со своей стороны в турецких СМИ вообще начали раздаваться вопросы рассмотрения возможности лишения Украины статуса страны с рыночной экономикой.

"Каким же образом страна, которой в последние годы Турция оказывает политическую и экономическую поддержку, решает выстраивать с нами рыночные отношения? Манипулируя фактами и передавая в ручное управление олигархам свою экономику, Украина планирует запретить экспорт лома в Турцию, чтобы искусственно повысить свою металлургическую конкурентоспособность", - отмечается в СМИ.

Не менее тревожно звучит материал "Польского радио", которое, обращая внимание на материал "Yahoo! Finance", осторожно ставит вопрос: "А мы точно партнеры для Украины?". Свои опасения польские партнеры основывают на том, что следующей сферой влияния украинского олигархата может стать аграрный сектор.

"Сегодня украинские олигархи влияют на государство, пытаясь сохранить свою конкуренцию на мировом рынке стали, а завтра их может заинтересовать аграрный бизнес. Именно в данном секторе мы являемся для Украины крупнейшим торговым партнером, после металлургии", - отмечает издание.

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01
сентября

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