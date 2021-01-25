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вторник, 26 января 2021 19:20

Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
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Юлия Передрий открыла собственную онлайн-школу по изучению польского языка. Здесь работают учителя-лингвисты с наивысшим знанием языка. Урок стоит 370 гривен
Фото: julia.perederi
Юлия Передрий открыла собственную онлайн-школу по изучению польского языка. Здесь работают учителя-лингвисты с наивысшим знанием языка. Урок стоит 370 гривен
Юлия Передрий открыла собственную онлайн-школу по изучению польского языка. Здесь работают учителя-лингвисты с наивысшим знанием языка. Урок стоит 370 гривен
Юлия Передрий открыла собственную онлайн-школу по изучению польского языка. Здесь работают учителя-лингвисты с наивысшим знанием языка. Урок стоит 370 гривен
Юлия Передрий открыла собственную онлайн-школу по изучению польского языка. Здесь работают учителя-лингвисты с наивысшим знанием языка. Урок стоит 370 гривен

Юлия Передрий из Запорожья пять лет назад переехала в Польшу. Сейчас является владелицей успешной онлайн - школы PolskiТu, где обучает польскому языку. Спрос на занятия достаточно большой, но кроме того, Юлия ведет блог, в котором говорит по-польски, объясняет самые интересные задании и раздает бесплатные тесты.

"Когда я поступала в Запорожье докатилась мода учиться за границей. Родители уговорили, чтобы шла учиться в польский университет. Сначала поступила в университет Марии Кюри в Люблине. В прошлом году окончила магистратуру в Варшавском университете. По образованию-лингвист. Но вспоминаю, как мне самой было трудно учить язык. В Запорожье не было школ, а здесь после поступления работала с английским и русским, но польский была основной, поэтому много переводила", - рассказывает Gazeta.ua Юлия.

Юлия в начале учебы испытывала нехватку языка и из-за этого трудно было найти высокооплачиваемую работу. Потому студенткой работала в ресторанах официанткой, позже преподавала английский в языковой школе.

"Позже поняла, что очень многие люди, которые приезжают, сталкиваются с проблемой языка, произношением. Тогда взяла несколько учеников и начала преподавать. По спросу поняла, что сейчас очень мало курсов польского. После карантина появилось много учителей в Инстаграме", - говорит украинка.

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Сперва она воспользовалась бизнес-инкубатором, такая форма модная в Польше. Здесь удобно, что если хочешь какой-то бизнес, можно к ним обратиться, они проверяют, что ты хочешь делать и берут к себе на работу, но дают доступ к системе, чтобы можно было выставлять фактуры, свой счет. По-сути так можно вести очень небольшой бизнес, но это безопасно. Воспользоваться таким инкубатором могут все, кто легально находится в Польше. За год зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью.

"В моей школе преподают учителя, которые имеют профильное образование и проживают в Польше и имеют уровень языка С2. На самом деле как раз школ такого уровня больше всего не хватает. Учитель должен иметь хорошее свет, наушники и микрофон, должен быть одет прилично, не скажу, что в пиджак, но не в пижаме. Урок стоит 50 злотых (377 грн). Сейчас есть три преподавателя, но ведем собеседования и с другими. Зарплата учителя зависит от количества учеников", - говорит Юлия.

Чтобы привлечь больше людей, Юлия постоянно рассказывает разные истории в Инстаграм. Говорит, когда потенциальные клиенты видят, как разговаривает преподаватель, охотнее записываются.

"Труднее всего начать, записывать видео. В работе с клиентами у меня много позитива. В начале очень много денег взяли за разработку сайта, который не работал и его пришлось переделывать. Также месяц назад взломали мою Инстаграм-страницу, на которой было более 10 тысяч человек", - говорит.

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд.

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