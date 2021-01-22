Украинцы стали чаще открывать бизнес в Польше

Украинцы составляют 25% общего количества иностранных предпринимателей. Фото: pexels.com

За 2020 год количество украинцев индивидуальных предпринимателей в Польше увеличилось на 22%.

Самой большой группой иностранцев-предпринимателей в Польше являются граждане Украины. Украинцы составляют 25% общего количества иностранцев, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории страны, пишет Минфин.

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За прошлый год в Польше было зарегистрировано 5916 украинских предпринимателей. 2019-го - 4871.

До пандемии среди украинцев были популярны гостинично-ресторанная сфера, салоны красоты, торговля. Сейчас это преимущественно небольшое или крафтовое производство, широкий спектр консалтинга. Значительно возросла доля услуг в сфере креативной индустрии: СММ, IT, маркетинг и PR, видеопродакшн т. д.

1 января Государственная налоговая служба обновила 1492 счета для уплаты единого налога и 24 для единого социального взноса. Через такие ежегодные изменения от ГНС тысячи предпринимателей платят налоги не на тот адрес.