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понедельник, 03 мая 2021 23:56

Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
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С середины апреля в супермаркетах начинают продавать спаржу. Пучок стоит 50 грн. Из нее также массово готовят блюда в ресторанах
Фото: gazeta.ua/
За собранную корзину клубники платят от 18 до 22 гривен. Больше можно получить, если ягода мелкая
За собранную корзину клубники платят от 18 до 22 гривен. Больше можно получить, если ягода мелкая
С середины апреля в супермаркетах начинают продавать спаржу. Пучок стоит 50 грн. Из нее также массово готовят блюда в ресторанах
За собранную корзину клубники платят от 18 до 22 гривен. Больше можно получить, если ягода мелкая

С мая украинцев начали активно брать на сезонную работу. Сейчас предлагают вакансии на сбор спаржи и клубники. Цены называют по 3 злотых или 20-22 грн за корзину клубники или 90-160 грн за спаржу. Украинцы, которые ездят на сезонные работы, рассказали, сколько можно заработать и насколько сложны эти работы.

"Мы с детьми ездим на клубнику уже шесть лет. Здесь есть возможность хорошо щаробити. За день можем иметь до полутора тысяч гривен. Из неудобств, что вагончики стоят на поле. Поэтому в магазин надо ехать специальным автобусом. Выходить на смену можно с самого утра. Днем делаем перерыв, потому что очень палит солнце. А вечером продолжаем собирать. В сезонной работе минусы в том, что нет развлечений рядом, а работа очень однотипна. И от погоды зависим. Прошел дождь, не можем собирать, пока не высохнет ягода", - рассказывает Галина Лемеш из Ивано - Франковска. Она с тремя детьми ездит на заработки.

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Говорит, что проводят здесь все лето до осени. После клубники идут собирать малину, затем чернику и в конце яблоки. Возвращаются домой в октябре.

"Благодаря сезонной работе смогли сделать дома ремонт, старшему сыну купили машину. В этом году он впервые отказался ехать с нами на сезонные работы, а поедет на стройку. Там больше платят", - говорит Галина.

Владимир Шаленко из Запорожья третий год ездит собирать белую спаржу. За ее сбор платят больше, чем за обычную зеленую.

"За сбор зеленой спаржи платят 98 грн в час. За белую – 188. Но технология более сложная. Белая спаржа растет в специальных насыпях из земли. Виден лишь хвостик такой спаржи. Ее надо найти и оттянуть где-то на расстоянии 15-20 сантиметров. Сломал хвостик – спаржа непригодна. Для этого работникам выдают специальный нож. За 12 часов работы на поле страшно болят руки. Первые недели имею такие мозоли, что страшно смотреть. Со временем втягиваешься. Зеленую-собирать гораздо легче, но и деньги вдвое меньше. За день можно получить до 2 тысяч гривен", - добавляет Владимир.

За год карантина в Польшу переехало 100 тысяч украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь польского управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк. Из них 40 тысяч планирует остаться жить в этой стране.

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