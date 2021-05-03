Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе

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С мая украинцев начали активно брать на сезонную работу. Сейчас предлагают вакансии на сбор спаржи и клубники. Цены называют по 3 злотых или 20-22 грн за корзину клубники или 90-160 грн за спаржу. Украинцы, которые ездят на сезонные работы, рассказали, сколько можно заработать и насколько сложны эти работы.

"Мы с детьми ездим на клубнику уже шесть лет. Здесь есть возможность хорошо щаробити. За день можем иметь до полутора тысяч гривен. Из неудобств, что вагончики стоят на поле. Поэтому в магазин надо ехать специальным автобусом. Выходить на смену можно с самого утра. Днем делаем перерыв, потому что очень палит солнце. А вечером продолжаем собирать. В сезонной работе минусы в том, что нет развлечений рядом, а работа очень однотипна. И от погоды зависим. Прошел дождь, не можем собирать, пока не высохнет ягода", - рассказывает Галина Лемеш из Ивано - Франковска. Она с тремя детьми ездит на заработки.

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Говорит, что проводят здесь все лето до осени. После клубники идут собирать малину, затем чернику и в конце яблоки. Возвращаются домой в октябре.

"Благодаря сезонной работе смогли сделать дома ремонт, старшему сыну купили машину. В этом году он впервые отказался ехать с нами на сезонные работы, а поедет на стройку. Там больше платят", - говорит Галина.

Владимир Шаленко из Запорожья третий год ездит собирать белую спаржу. За ее сбор платят больше, чем за обычную зеленую.

"За сбор зеленой спаржи платят 98 грн в час. За белую – 188. Но технология более сложная. Белая спаржа растет в специальных насыпях из земли. Виден лишь хвостик такой спаржи. Ее надо найти и оттянуть где-то на расстоянии 15-20 сантиметров. Сломал хвостик – спаржа непригодна. Для этого работникам выдают специальный нож. За 12 часов работы на поле страшно болят руки. Первые недели имею такие мозоли, что страшно смотреть. Со временем втягиваешься. Зеленую-собирать гораздо легче, но и деньги вдвое меньше. За день можно получить до 2 тысяч гривен", - добавляет Владимир.

За год карантина в Польшу переехало 100 тысяч украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь польского управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк. Из них 40 тысяч планирует остаться жить в этой стране.