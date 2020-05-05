Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу

Украинцы начинают самостоятельно возвращаться на работу за границу. Едут в основном через Польшу и Беларусь pixabay.com

Украинцы начинают самостоятельно возвращаться на работу за границу. Едут в основном через Польшу и Беларусь.

"Я добиралась в Финляндию через Беларусь. Заехала в Минск, а дальше самолетом до Хельсинки. Дорога обошлась в 300 евро. Тогда как прямой рейс стоил бы вдвое дешевле. Везде на границах контролировали температуру и проверяли наличие масок. Другие украинцы, которые тоже прибыли на сбор клубники, рассказывают, что въезжали через польскую границу", - говорит винничанка Виктория.

Хотя международные перевозки не работают, украинцы нанимают частных перевозчиков или пользуются микроавтобусами, которые находят через социальные сети. Украинские перевозчики нашли решение. Чтобы попасть в Польшу, они организуют автобусы, которые доставляют гастарбайтеров из Львова до польской границы, там пассажиров пересаживают на легковой автомобиль, на котором проходят таможенный контроль. После пересечения границы снова пересаживают людей в автобус, припаркованный уже на территории Польши.

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"В польской группе нашел автобус, который провезет через польскую границу за 430 злотых (2 768 грн). Но нелегалов никто не берет. По биометрике заехать тоже сложно. Нужна виза и приглашение от работодателей. Я работал в Германии на стройке по польской визе. Сейчас планирую туда же вернуться. За 2 месяца карантина деньги кончились. Конечно, раньше мог заехать в Варшаву за 600 гривен, а сейчас дорога стала дороже, зато через 2 недели после карантина буду иметь работу", - объясняет строитель Сергей из Львова.

23 апреля 200 украинцев полетели в Финляндию собирать клубнику. После того как мигранты прибывают на территорию Финляндии, их ждет двухнедельный карантин. Из аэропорта "Борисполь" в ближайшее время запланировано еще 2 рейса в Финляндию. Вылететь смогут граждане Украины, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране, рассказали в пресс-службе авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ). Такие же проекты запланированы в Германию и Англию.