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пятница, 22 января 2021 17:28

Украинцы получают платежки с бешеными суммами за отопление: назвали причины

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Украинцы получают платежки с бешеными суммами за отопление: назвали причины
Аномальные счета касались только жителей новостроек. Фото: pixabay

Часть киевлян получила счета с десятками тысяч гривен за отопление.

В Киевтеплоэнерго среди причин таких сумм в платежках называют отсутствие индивидуальных счетчиков и системное непредоставления их показаний, пишет "Новое время".

"После получения платежек за отопление в декабре в соцсетях появилось несколько примеров с аномально высокими начислениями. В то же время средневзвешенная стоимость отопления 1 квадратного метра в домах со счетчиками составляла 32,74 гривны при неизменном тарифе", - говорят в Киевтеплоэнерго.

В предприятии объясняют, что аномальные счета касались только жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными приборами учета, а часть - нет. Наиболее надежный способ избежать ситуации с большими платежами - установить индивидуальный счетчик.

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2-я причина - клиент систематически не передает показаний своих счетчиков. В этом случае в платежках будут первые 2 месяца отображаться данные о полном общем среднем потреблении, а с 3-го месяца - данные домового счетчика. В результате может оказаться, что фактически потребленные квартирой объемы тепла гораздо больше, чем начисленные за все время непредоставления показаний.

Из-за подорожания электроэнергии правительство планирует направить компенсации потребителям, которые используют электроотопление. Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд грн.

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