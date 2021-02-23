Украинцев увольняют вдвое чаще, чем берут на работу

В течение 2020-го приняли на работу почти 4 млн человек. Фото: unsplash

В декабре 2020-го освободили 511,3 тыс. человек. Это на 236,4 тыс. или почти вдвое больше, чем трудоустроили.

Такая динамика наблюдается во всех регионах Украины, сообщают в Пенсионном фонде.

Количество наемных работников в декабре 2020 года составляло почти 10 млн человек. Это на 162 тыс. людей меньше январского показателя прошлого года.

В течение 2020-го приняли на работу почти 4 млн человек. Прекратили трудовые отношения также с 4 млн человек, но трудоустроили на 101,5 тыс. человек меньше, чем уволили.

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На 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 459,2 тыс. человек. Этот показатель на 36% больше, чем в начале прошлого года.

В течение 2020-го статус безработного имели 1,2 млн человек.

Чаще всего в феврале искали работников в сферах продаж и ІТ. Доля объявлений о вакансиях составляет 26% и 20% общего количества соответственно.