Украинцев предупредили о резком подорожании гречки

Гречку может продавать Польша и Китай. Но она отличается по вкусу от той крупы, к которой привыкли украинцы. Фото: pixabay.com

В этом году существенно может подорожать гречка.

"Старого урожая уже нет, а нового еще нет. Молотить будут где-то через 2 недели. При этом на рынке дефицит крупы. Не хватает импорта из России", - говорит исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, пишет AgroPortal.ua.

По его словам, в Украине посеяли половину от минимальной потребности гречки.

"Раньше импорт гречки из России был проблемой для Украины. Сейчас Россия прекратила наращивать производство. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад. Также ввела запрет на вывоз гречки", - объясняет Громовой.

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Гречку может продавать Польша и Китай. Но она отличается по вкусу от той крупы, к которой привыкли украинцы.

"Цены на гречневую крупу на полках магазинов высокие - 35 гривен и больше за килограмм. Скорее всего, гречка будет дорожать", - прогнозирует специалист.

В январе 2019-го гречку продавали по 16,3 грн/кг. В течение года и в начале 2020-го крупа постепенно дорожала. Стремительно цена выросла в марте - после введения карантина из-за распространения коронавируса.