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пятница, 02 апреля 2021 13:18

Украинцам увеличили размер больничных

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Украинцам увеличили размер больничных
Больничные выплаты выросли из-за увеличения размера средней зарплаты. Фото: unsplash

Размер больничных в Украине вырос на 15% до 360 грн в сутки. В прошлом году украинцы за этот же период получали 350 грн.

Количество времени, проведенного на больничном, в феврале увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет tsn.ua.

Больничные выплаты выросли из-за увеличения размера средней зарплаты, объясняют специалисты Фонда социального страхования. В целом оттуда украинцы получили пособия почти 1,3 млрд грн.

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Фонд социального страхования выплачивает больничные с 6-го дня нетрудоспособности, а оплата первых 5 дней осуществляется за счет работодателя.

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежную помощь будут выплачивать через счета уполномоченных банков. При желании, получателям доставлять средства домой.

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