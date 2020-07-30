Украинцам с Covid-19 выплатили более 10 млн грн больничных

Больше всего больничных выдали в Житомирской области. Фото: ivatsevichy.by

В Украине сумма компенсаций по больничным за время изоляции от Covid-19 превысила 10 млн грн.

"По состоянию на сегодня, ФССУ принял на оплату больничные листы, выданные в связи с изоляцией от Covid-19 на сумму более 10 млн грн. Больше всего таких листов нетрудоспособности были выданы в Житомирской области - выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 млн грн", - сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

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Финансирование пособий в случае изоляции от коронавирусной болезни осуществляется за средства фонда борьбы с Covid-19. Решение о направлении на самоизоляцию под меднаблюдением с выдачей листа нетрудоспособности принимает врач. Открыть такой больничный на период карантина можно дистанционно.

"Сумма выплат от Фонда за время изоляции составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% среднего дохода - для медицинских работников", - добавили в ФФСУ.

В протокол оказания медпомощи при Covid-19 Министерство здравоохранения внесло изменения. Исключили препарат лопинавир/ретонавир и добавили дексаметазон.