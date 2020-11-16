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понедельник, 16 ноября 2020 18:15

Украинцам предлагают опасный заработок в Facebook

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Украинцам предлагают опасный заработок в Facebook
В результате такой аренды у вас появится долг в размере 30 долларов, а страницу вовсе могут заблокировать. Фото: pexels.com

В сети распространяется новый опасный способ заработка. Пользователям Facebook предлагают за 100 грн в неделю сдать в аренду свою страницу.

Владельца уверяют, что будут арендовать исключительно его рекламный кабинет, который ему якобы не нужен. Но реклама, которую размещает покупатель, нарушает политику соцсети. В результате такой аренды у вас появится долг в размере $30, а страницу могут заблокировать.

Эксперты отмечают, что это не всегда что-то незаконное. Рекламируют сомнительные товары с большой накруткой. Цены за такой аккаунт доходят до $500, рассказывает Obozrevatel.

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Чужие страницы используют потому, что для размещения рекламы подходит только активный аккаунт, который был открыт не менее чем год назад.

Покупают страницы и международные биржи. С большой вероятностью, купленную за 100 грн страницу перепродадут по цене в 7-8 раз выше.

В Украине участились случаи кибератак на системы интернет-банкинга. Мошенники рассылают якобы безопасные ссылки, которые на самом деле загружают банковские трояны. Это позволяет получить доступ к финансовым счетам жертвы.

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