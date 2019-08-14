Украина заработала на меде около $100 млн: подробности

Украина входит в число крупнейших экспортеров меда в мире. В прошлом году за границу продала продукции на $98 млн.

За 5 месяцев 2019 года увеличила объемы продаж меда за границу на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минэкономразвития.

Автор: Мінекономрозвитку В 2018-м Украина заработала на продаже меда за границу 98 млн долл.

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Больше всего украинского меда покупают страны Евросоюза, США, Турция и Израиль.

В Украине планируют создать единый реестр пчеловодов. Тогда каждый пасечник будет иметь паспорт с уникальным номером. Его будет предоставлять Держпродспоживслужба. Полная паспортизация будет способствовать развитию отрасли. Поможет привлечь инвесторов.