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вторник, 18 декабря 2018 22:20

Украина выделили большую сумму денег

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Украина выделили большую сумму денег
Всемирный банк выделил деньги Украине. Фото: Facebook

Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $ 750 млн.

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетного института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения, как сегодняшнее, добавляют уверенности в том, что мы идем правильным путем", - говорится в сообщении.

Без программы Международного валютного фонда другие каналы не будут финансировать Украину. Об этом сказал председатель Нацбанка Яков Смолий в интервью VoxUkraine.

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