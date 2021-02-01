Планируется поставлять до 300 МВт-ч. Фото: pexels.com

Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

1 февраля, с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-ч каждый час. С 21:00 до 23:00 будет поставляться по 100 МВт-ч каждый час, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси

Согласно данным суточных аукционов НЭК "Укрэнерго", поставки будет осуществлять ООО "ОНК-ГРУПП", зарегистрированное в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем указанный Виктор Милевский.

Эта же компания 2 февраля будут осуществлять поставки уже 300 МВт-ч каждый час во временных промежутках с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00. С 21:00 до 23:00 будут поставлять 200 МВт-час каждый час.

Ранее в парламенте планировали ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси. В Министерстве энергетики заявили, что Украине нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ. Зато присоединиться к европейской системе. Это в интересах нашей энергетической безопасности.