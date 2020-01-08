Украина улучшила свои позиции в международных рейтингах – инфографика

Хотя экономического чуда не произошло в 2019-м, успехи Украины в различных отраслях отметили достаточно международных организаций.

Издание "Слово и Дело" поделилось инфографикой международных рейтингов и позиций, которые Украина заняла в прошлом году.

Наибольший прорыв произошел в рейтинге процветания – плюс 15 позиций, 96-е место. Аналитический центр The Legatum Prosperity отметил, что сильные стороны Украины – это образование и условия жизни, а слабые – социальный капитал. Также отмечают, что Украина за 10 лет значительно улучшила условия ведения бизнеса.

Автор: "Слово и Дело"

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На 12 пунктов, до 71-го места мы поднялась в мировом рейтинге оборонной промышленности. Продажи "Укроборонпрома" составляли 1,3 млрд долл.

На 10 позиций поднялись в рейтинге восприятия коррупции за 2018-й. 120-е место из 180. В исследовании Transparency International говорится, что положительное влияние сделало введение процедуры автоматического возмещения НДС, расширение сфер деятельности систем ProZorro и ProZorro. Продажы, а также деятельность бизнес-омбудсмена. При этом в организации отметили, что большинство рекомендаций власть проигнорировала. В частности, не прекратилось давление на активистов и журналистов. СБУ и Нацполицию не лишили функций расследования экономических преступлений, обострилось противостояние между правоохранительными органами.

До 78-го места на 10 ступенек Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма.

В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Украина укрепила свои позиции на 7 пунктов. Мы заняли 64-е место из 190. По данным Всемирного банка, Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 критериев, учитывающихся при составлении рейтинга.

Поднялась и в мировом рейтинге счастья на 5 позиций. Занимаем 133-е из 156 мест. Незначительное укрепление позиций было в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата и глобальном рейтинге мира.

Есть риск, что национализацию Приватбанка могут признать незаконной, рассказал Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.