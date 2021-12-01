Украина стала главой в Энергетическом сообществе

Украина председательствует в Energy Community. Фото: Сегодня

Украина стала председателем в Энергетическом сообществе. Это право она получила на 1 год.

Предыдущим председателем сообщества была Сербия, сообщил замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков в Facebook.

"Сегодня на 19-м заседании Совета министров Энергетического сообщества имел честь принять от Сербии президентство Украины в Energy Community сроком на 1 год", – написал Демченков.

Украина во время председательствования будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности, которая крайне важна в условиях международного энергетического кризиса.

По словам Демченков, Энергосообщество является для Украины гарантом европейской интеграции и предлагает формат, в рамках которого она может решать важные вопросы на равных с Евросоюзом и Договорными сторонами.

"Мы внесем предложения по обеспечению солидарности на региональном уровне в рамках инициативы RESP – Регионального энергетического партнерства, и планируем ее обсудить на специальной встрече в ближайшее время", – очертил первые планы Демченков.

Он отметил, что на заседании были приняты законодательные пакеты ЕС "Чистая энергия для всех европейцев" I и II и предложенные ЕС Общие руководящие принципы относительно принятия Дорожной карты по декарбонизации для Договорных сторон Энергосообщества.

"Утверждение руководящих принципов по принятию Дорожной карты по декарбонизации является важным сигналом готовности Энергосообщества действовать совместно с ЕС и другими международными партнерами для достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов до 2050 года", – пояснил замминистра.

По его словам, Украина поддерживает инициативу Секретариата Энергосообщества по созданию национальных фондов декарбонизации, софинансирование которых происходит за счет поступлений, предусмотренных ценообразованием на углеродные выбросы, и грантов ЕС.

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Председатели и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назначили себе в 2020 году премий почти на 2,2 млн грн. Они сами за них и проголосовали.