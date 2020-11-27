Украина создает замечательный бизнес-климат для контрабандистов - эксперт

Если раньше наиболее популярными товарами для контрабанды были сигареты, алкоголь, спирт и топливо, то с 2021 г. возрастет популярность контрабанды т.н. ТИЭНов. Фото: Fit for Fun

Украина становится центром контрабандной торговли в Европе. Ключевые причины - отсутствие уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, высокие доходы от продажи нелегальной продукции, а также действия государства, которые расширяют "ассортимент" для контрабандистов.

Об этом пишет в своей колонке на сайте "Украинские новости" руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"В отличие от большинства стран Евросоюза - в Украине не предусмотрена уголовная ответственность за очень прибыльную контрабанду подакцизных товаров - алкоголя, табачных изделий, топлива. Фактически все, чем рискует контрабандист - это сама партия контрабандного товара и транспортное средство, если в нем была спрятана контрабанда", - напоминает Забловский.

Среди всех подакцизных товаров эксперт выделил контрабанду табачных изделий.

"2019 г. стал годом катастрофического роста нелегального оборота сигарет в Украине. Только за год объемы нелегального оборота сигарет выросли в 6 раз (!) - с 1,1 до 6,6% рынка. Речь идет как об экспортной контрабанде из Украины в ЕС, так и об импортной - в Украину из Молдовы (в первую очередь, Приднестровья), Беларуси и РФ. А также с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В Донецке местная табачная фабрика еще в мирное время успешно освоила производство подделок наиболее популярных мировых брендов сигарет. Сейчас этот бизнес ставят на поток", - объясняет Забловский.

Одна из причин популярности контрабанды сигарет - существенный рост акцизов на сигареты в предыдущие годы.

Подобная ситуация, но еще в хуже масштабах, может повториться и на рынке ТИЭНов.

"На сигареты рост акциза былосущественным, но более плановым и постепенным (на 20% в год плюс размер инфляции). Но на ТИЭНы с 2021 г. акциз вырастет сразу в 4,2 раза", - напоминает руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Забловский.

По подсчетам эксперта, повышение акциза и соответственно цены на ТИЭНы (в среднем до 80 грн. за пачку) приведет к тому, что разница в ценах на ТИЭНы в Украине и отдельных странах-соседях (РФ, Беларусь, Молдова) составит 50-60%.

"Объемы легальной реализации ТИЭНов в Украине могут снизиться - как из-за падения спроса (часть потребителей переключится на традиционные сигареты, часть - на контрабандную продукцию), так и из-за того, что рентабельность реализации ТИЭНов в Украине (которая и так значительно ниже по сравнению со странами ЕС ) снизится по сравнению с рентабельностью традиционных сигарет", - прогнозирует Забловский.

Эксперт напомнил, что в странах Европы, в отличие от Украины, осознают все риски резкого повышения акциза на ТИЭНы. Там даже в условиях значительного дефицита бюджета, вызванного коронакризисом, выбирают умеренную акцизную политику.

"Например, в Великобритании и Венгрии акцизы на ТИЭНы решили повышать дважды в год, но очень постепенно (например, в Британии акциз на ТИЭНы в ноябре 2020 г. вырастет лишь с 244 до 251,6 фунтов за 1 кг продукции). В Чехии - рост лишь на 5%. В Латвии за 2016-2020 г.. акциз на ТИЭНы вырос с 62 до 75 евро за кг.", - приводит примеры налогообложения ТИЭНов в странах Европы Забловский.

Он напоминает, что ТИЭНы и сигареты - довольно разные по своему составу, физическим характеристикам, производственным затратам и влиянию на здоровье (государственное Управление по безопасности пищевых продуктов и лекарств США уже признало по крайней мере часть ТИЭНов потенциально менее вредными, чем сигареты).

"Запреты и резкие повышения акцизов может привести к увеличению доходов. Но государственного бюджета Украины, а бюджетов других стран и личных "бюджетов" контрабандистов", - предостерегает руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Забловский.

Как свидетельствуют данные OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством), большая часть контрабанды (в т.ч. табачных изделий) находится под контролем организованной преступности. И доходы от нее часто тратятся на коррупцию, поддержку другой преступной деятельности.