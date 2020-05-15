Украина рискует не получить денег от заробитчан из Польши, которые имела в прошлом году

Из-за безработицы в Польше украинские заробитчане уменьшат денежные переводы домой. Фото: pixabay.com

В 2020 году Украина может потерять $4 млрд валютных поступлений из-за сокращения денежных переводов из Польши в Украину на 30%.

12% заробитчан из Польши вернулись в Украину. Однако официальная статистика не учитывает сезонных работников. По подсчетам главного экономиста Польской федерации предпринимателей Лукаша Козловски, это может повлиять на уменьшение переводов из-за рубежа, сообщает аналитический центр CASE Украина.

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Больше всего наших заробитчан в Польше работают в промышленном секторе, строительстве, транспорте и поддерживающих сервисах. Они официально трудоустроены. Если уровень безработицы превысит 10%, то украинцам будет трудно найти постоянную, а не сезонную работу в Польше. Это может повлиять на сокращение денежных переводов домой.

По словам местных экспертов, пока в Польше предпочтение отдают цикличным и сезонным работникам. Не готовы активно раздавать виды на постоянное жительство.

В прошлом году украинские заробитчане перевели домой $12,9 млрд. Ежегодно в Польшу едут 2 млн граждан из Украины.