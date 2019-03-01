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пятница, 01 марта 2019 20:35

Украина получила второй транш кредита под гарантии Всемирного банка

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Украина получила второй транш кредита под гарантии Всемирного банка
Украина получила 529 млн евро. Фото: ldaily.ua

Украина получила 529 млн евро кредита в Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.

"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет", - сообщили в Минфине.

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Таким образом правительство использовало все кредитные гарантии, предоставленные Всемирным банком. Их общая сумма составила $750 млн.

В общем под гарантии Всемирного банка Украина получила около 848 млн евро.

В этом году Нацбанк прогнозирует рост валютных поступлений от гастарбайтеров на $1,5 млрд.

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Дата
01
марта

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