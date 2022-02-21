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понедельник, 21 февраля 2022 16:06

Украина полностью перейдет на собственный газ к 2030 году - Шмигаль

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Украина полностью перейдет на собственный газ к 2030 году - Шмигаль
Планируется сейсмические исследования на 57 опытных скважинах. Фото zn.ua

В национальной экономической стратегии к 2030 году закреплена цель – обеспечить 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи.

Об этом во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает enkorr.

Уже заключено 11 соглашений о распределении продукции в сфере добычи газа, а это более 13 млрд. грн. инвестиций в развитие и начальную инфраструктуру, заверил премьер.

Глава правительства рассказал, что планируется сейсмические исследования на 57 опытных скважинах.

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"На нескольких участках такую ​​разведку уже начали, и она продолжается. Во второй половине 2022 года начнется бурение первых скважин", – уточнил Шмигаль.

Ранее премьер сообщал, что в 2022 году Украина увеличит добычу газа, а также позаботится об альтернативных источниках поставок в случае прекращения транзита из РФ.

По его словам, в апреле начнется регулярный цикл закачки природного газа в подземные хранилища, чтобы войти в следующий отопительный сезон как минимум с 20 млрд кубометров газа.

В Харьковской области было обнаружено новое газовое месторождение.

Первая поисковая скважина обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, месторождение содержит до 5 млрд куб. м газа, сообщает Нафтогаз.

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