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среда, 17 октября 2018 10:19

Украина поднялась в рейтинге экономического развития

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Украина заняла 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики.

По сравнению с 2017 годом она поднялась на 6 пунктов. Всего в рейтинг вошли 140 стран мира. Такие данные обнародовал Global Competitiveness Index, выпущенный Всемирным экономическим форумом совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Автор: WEF
  Рейтинг Украины
Рейтинг Украины

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"Украина заняла 83 место - у нее слабо развиты институты, крайне неустойчивы финансовая система и макроэкономические показатели", - говорится в исследовании.

По уровню государственных институтов Украина находится на 110 месте, по инфраструктуре - на 57 месте, по уровню адаптация технологий - 77 место. Макроэкономическая стабильность Украины - на 131 месте, уровень здравоохранения - 94 место, уровень образования - 46 место, рынок товаров - 73 место.

Рынок труда Украины оценен 66 местом, финансовая система - 117 место, объем рынка - 47 место, динамика бизнеса - 86 место, способность к инновациям - 58 место. Первое место рейтинга занимают США. За ними следуют Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

Польша находится на 37 месте, Венгрия - 48, Словакия - 41, Румыния - 52, Турция - 61, Молдова - 88. Россия заняла в рейтинге 43 место, поднявшись на 2 строчки по сравнению с прошлым годом.

Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад.

Для повышения конкурентоспособности Мировой форум советует странам строить экономику. Чтобы она меньше зависела от внешних и внутренних шоков. Быть гибкими на уровне страны, отраслей, предприятий и отдельных людей. Создавать инновационную экосистему.

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