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пятница, 04 октября 2019 12:38

Украина на пороге нового инвестиционного скандала: нардепы пытаются "перекроить" табачный рынок в пользу своих структур

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Украина на пороге нового инвестиционного скандала: нардепы пытаются &quot;перекроить&quot; табачный рынок в пользу своих структур
Из-за вмешательства народных депутатов цены на сигареты могут снова вырасти - уже в ближайшие дни на 7-10 грн. Фото: zik.ua

Вчера на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики была проголосована поправка в законопроект, которая полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли.

Речь идет о поправке №8, предложенной народным депутатом Александром Дубинским. Показательно, что поправка была предложена в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов, который совершенно не касается табачной отрасли. Подобные действия явно противоречат ст 116 Регламента Верховной Рады.

Данная поправка была поддержана членами комитета и уже присутствует в тексте сравнительной таблицы в пакете документов к данному законопроекту. Причем голосование по законопроекту №1049 запланировано на сегодня.

Согласно данной поправке, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены (МРЦ). В свою очередь, "оптовики"смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от МРЦ.

"Мы наблюдаем довольно жесткую попытку народных депутатов перераспределить финансовые потоки на рынке в пользу одного-двух крупных игроков оптово-розничного рынка. Кстати, компания одного из заместителей главы данного комитета работает на данном рынке", – объясняет ситуацию профессор Киевского национального университета Валерий Воротин.

По прогнозам эксперта, данная поправка может вовлечь Украину в новый масштабный инвестиционный скандал.

"Среди производителей табачной продукции – международные компании с британскими, американскими, швейцарскими, японскими корнями. Сейчас им по сути говорят, что им нужно работать в убыток. Дело в том, что на данный момент акцизы, НДС и другие налоги составляют около 65% от цены сигарет. Если сюда еще добавить себестоимость продукции, стоимость производства, зарплаты и т.п. – в 80% от МРЦ вложиться не возможно", – уверен Воротин.

Эксперт не исключает, что данная правка также приведет к падению легального производства и, соответственно, налоговых поступлений, ведь 4 из 10 ТОП-налогоплательщиков Украины – это международные табачные компании.

"Среди производителей табачного рынка данная поправка может быть выгодна разве что Львовской табачной фабрике, которая, как она декларирует, производит сигариллы. Показательно, что поправка касается лишь сигарет, для других видов табачной продукции ограничений по стоимости нет", – объясняет Воротин.

По прогнозам эксперта, данное вмешательство депутатов в ценообразование на рынке уже в ближайшие дни может привести к повышению цен на сигареты на 7-10 грн. за пачку. Общий объем переплаты может составить до 300 млн. грн. в год.

При этом данные деньги пойдут не в госбюджет, а в карман ряда структур.

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