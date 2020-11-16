Украина может занять 10% мирового рынка меха

Ситуация на мировом рынке кардинально изменится. Фото: unsplash

В Украине на протяжении последних 6-7 лет активно развивают норковые фермы, мех продают на европейских аукционах. Какие вызовы и возможности принесла индустрии пандемия, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина.

В Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, Греции и США зарегистрированы случаи инфицирования норок коронавирусом. Собираются уничтожать на фермах миллионы животных. Как пандемия изменит мировой рынок меха?

В Дании уже уничтожили около 80% животных. К сожалению, местное правительство поздно поняло свою ошибку. Разослали новые письма по фермам, где вместо слова "приказ" - "рекомендация". Отрасль уже не спасти. В Дании уничтожили племенное поголовье. То есть животных, мех которых был лучшего качества. Норководство в промышленных масштабах там развивалось в течение последних 100 лет. Была очень мощная селекционная школа, их животные расходились по миру. На датских норковых фермах работали десятки тысяч людей. А в разы больше были задействованы в сопутствующих отраслях: логистика, доставка, производство кормов, ветеринарные услуги. Размеры нанесенного датской экономике ущерба измеряются миллиардами евро. Одно дело, когда речь идет о фермах, где обнаружили зараженных животных. Или тех, что входили в карантинную зону в радиусе 7,8 километров. Здесь понятно. Другая, когда уничтожали животных на фермах, где не обнаружили заболевших. Во многих случаях это было семейное дело в 2-3 поколениях. Люди вкладывали деньги, часть своей жизни. В основном, эти фермеры больше ничего не умеют делать. Потому что всю жизнь занимались только этим видом деятельности. Это будет очень большая экономическая проблема и человеческая трагедия. Во Всемирной организации здравоохранения не поддержали уничтожение норок через коронавирус. В последних заявлениях отметили, что не давали рекомендаций датскому правительству для принятия таких радикальных действий. Ситуация на мировом рынке кардинально изменится. Датчане признают, что подарили Китаю и России сельскохозяйственную отрасль, стоимостью миллиарды евро. Эти страны намерены очень серьезно взяться за рынок меха и стать на нем лидерами. Украина до пандемии в структуре мирового рынка занимала 1%. У нас есть все предпосылки для того, чтобы увеличить долю украинской продукции до 10%. Поэтому очень важно не потерять эти возможности и занять свою нишу.

Конкуренция будет стимулировать повышение качества меха или уже никогда не достигнем уровня Дании?

Есть сегмент клиентов luxury, которые всегда требовали высокого качества. После датского следующими по классам качества меха были нидерландские, польские фермы. В Украину в свое время завезли именно датский тип норки. Поэтому отечественная продукция относится к высоким классам качества. Мех украинских ферм пользуется стабильным спросом на международных рынках. Всю продукцию реализуют на европейских пушных аукционах.

Что будет происходить с ценами?

Они уже выросли на 20%. И еще пойдут вверх. Окончательно стоимость меха установят на следующем аукционе, который должен состояться в конце января. Хотя начала появляться информация, что крупнейший и старейший пушной аукцион Kopenhagen Fur уже заявил о прекращении деятельности. Это объединение владельцев норковых ферм Дании, которое работало с 1930 года. Оно занимало значительную долю, выполняло важную функцию. Неизвестно, как теперь это будут регулировать. Видим, как пандемия начинает влиять на продажи. Уничтожение норок отразится на многих отраслях экономики. Одно из важных последствий - экологическое. Датская норковая отрасль в год потребляла до одного миллиона тонн отходов птицефабрик и рыбных хозяйств. Что они будут делать с отходами сейчас, какое влияние на экологию это будет иметь - очень большой вопрос. Например, украинские норки ежегодно съедают около 50 тыс. тонн отходов. Для того, чтобы утилизировать их при отсутствии норковых ферм, нужна промышленная переработка - сжигание в частности.

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Должно ли государство вмешиваться в процесс, чтобы помочь украинскому бизнесу?

Никогда не рассчитывали на помощь со стороны государства. За последние 6-7 лет в Украине построили 6 новых норковых комплексов. Это современные предприятия, при строительстве которых мы перенимали датский опыт. В последние годы датские специалисты приезжали и некоторые моменты начинали перенимать уже у нас. Все работало на частных инвестициях. Украинские фермеры готовы дальше развивать эту отрасль и не рассчитывать на чью-то поддержку. Единственная просьба - чтобы никто не мешал и не создавал искусственных препятствий. Тогда удастся занять до 10% мирового рынка.

Какие искусственные препятствия есть сейчас?

Определенные организации продвигают законопроект о запрете пушных ферм в Украине. Это негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны. Есть интерес со стороны иностранных инвесторов, но им нужны прозрачность и понятность условий ведения бизнеса. Пока ее не будет, никто деньги в нашу экономику не вложит.

Какие прогнозы относительно спроса во время пандемии? Люди будут бояться покупать шубы?

Даже если животное было инфицировано, то вирус в мехах исчезает через 72 часа. Шкурки проходят обработку. Поскольку реализация происходит на европейских пушных аукционах, требования к безопасности продукции выдвигают очень жесткие. Если смотреть на примере украинских ферм, то ежегодно объем произведенной продукции увеличивается на 20%. Наша отрасль стабильно развивается. Мода - очень изменчива, могут быть очень резкие колебания спроса. Но он есть всегда. Мех - это экологичный материал. Полностью изделие перегнивает за 100 дней. Искусственный мех, одежду изготавливают из разновидностей пластмасс. Для их переработки должны состояться сложные химические процессы, которые вредят окружающей среде. Период их разложения - от 100 до 150 лет.

Какой ущерб отрасли нанесла эпидемия?

После введения карантина не проводили регулярные пушные аукционы. Поскольку это международные мероприятия, они связаны с пересечением границ. Их отложили и привычный принцип продажи продукции в этом году был нарушен. Сейчас все связи налаживаются. Индустрия адаптируется к новым условиям.

Каковы перспективы Украины на мировом рынке?

У нас есть много территорий, где можно строить фермы. Большая сырьевая база, основу которой составляют отходы птицефабрик и рыбхозов. Птицеводство в Украине очень мощно развивается, выходит на европейские рынки, занимает ведущие позиции. Соответственно, растут объемы отходов, которые нужно утилизировать. Мы это делаем с помощью приготовления корма для норок. Преимуществом также является более дешевая рабочая сила. Себестоимость украинской продукции ниже, чем в европейских странах. Это нам дает конкурентное преимущество.

80% нашей продукции из европейских пушных аукционов отправляют для выделки в Китай, рассказывают в Ассоциации звероводов. Из полученного материала шьют шубы. Украина покупает готовые меховые изделия в основном китайского производства. По данным ассоциации, иностранные инвесторы также развивают свой бизнес в Украине. В частности, двое голландцев открыли здесь свои небольшие фермы.