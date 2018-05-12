Украина может обойтись без помощи МВФ - финансовый эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 495
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 576
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2007
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1756
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2934
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51803
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1467
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3330
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7722
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
6
7
10
14
14
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Видео
Все видео
Россия не смогла отказаться от украинской соли
Россия не смогла отказаться от украинской соли
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
4 Просмотров: 12096
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2511
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7650
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6759
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2178
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
Просмотров: 432
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
суббота, 12 мая 2018 16:21

Украина может обойтись без помощи МВФ - финансовый эксперт

1 Комментировать
Украина может обойтись без помощи МВФ - финансовый эксперт
Нынешняя ситуация позволяет Украине в течение нескольких лет не получать помощь от МВФ. Фото: UBR

В ближайшие несколько лет Украина может обойтись без финансовой помощи МВФ.

Такое мнение высказал профессор и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире ObozTV.

Он считает, что нынешняя ситуаций позволяет в течение нескольких лет не получать помощь от валютного фонда.

"Ситуация не настолько плоха для Украины. Мы торгуем с ЕС, поэтому страна без проблем может прожить ближайшие несколько лет без финансовой помощи от МВФ", - сказал эксперт.

Александр Савченко также назвал главные препятствия - это Антикоррупционный суд и повышение цены на газ для населения.

"Я не уверен, что мы сейчас в состоянии запустить Антикоррупционный суд. Не только внедрить, но и арестовать сотни чиновников, нарушивших закон", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер сообщил, когда примут закон о Антикоррупционном суде

Однако финансовый эксперт подчеркнул, что валютный фонд является очень важным для Украины.

"Из-за того что у нас дефицит денег, дефицит бюджета. Поэтому МВФ пытается ввести определенную финансовую дисциплину в каждой сфере. Но это не очень легко с нашими традициями. Мы подписываем договор, получаем первый транш и прекращаем выполнять наши обязательства", - подытожил Савченко.

Сегодня, 4 мая, за счет возврата основного долга, Украина перечислила МВФ $ 368 млн. С начала месяца это уже второй платеж.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина может обойтись без помощи МВФ - финансовый эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Россия не смогла отказаться от украинской соли

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 10 Просмотров: 130896
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 72205
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
10
 Просмотров: 46681
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 29925
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину Просмотров: 25016
Экономика
Россия не смогла отказаться от украинской соли
Россия не смогла отказаться от украинской соли
 1 Просмотров: 1278
Низкая цена и куча проблем: назвали опасности при покупке жилья под Киевом
Низкая цена и куча проблем: назвали опасности при покупке жилья под Киевом Просмотров: 1152
Укрзализныця ввела возможность бесконтактной оплаты проезда
Укрзализныця ввела возможность бесконтактной оплаты проезда Просмотров: 315
Зварыч соскучился по пребыванием в депутатском кресле - политолог
Зварыч соскучился по пребыванием в депутатском кресле - политолог
 Просмотров: 207
Назвали причины стремительного подорожания мяса
Назвали причины стремительного подорожания мяса Просмотров: 531
Больше всего комментируют
18
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
10
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
10
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
8
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
7
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
Голосов: 13910
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua