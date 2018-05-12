Украина может обойтись без помощи МВФ - финансовый эксперт

Нынешняя ситуация позволяет Украине в течение нескольких лет не получать помощь от МВФ. Фото: UBR

В ближайшие несколько лет Украина может обойтись без финансовой помощи МВФ.

Такое мнение высказал профессор и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире ObozTV.

Он считает, что нынешняя ситуаций позволяет в течение нескольких лет не получать помощь от валютного фонда.

"Ситуация не настолько плоха для Украины. Мы торгуем с ЕС, поэтому страна без проблем может прожить ближайшие несколько лет без финансовой помощи от МВФ", - сказал эксперт.

Александр Савченко также назвал главные препятствия - это Антикоррупционный суд и повышение цены на газ для населения.

"Я не уверен, что мы сейчас в состоянии запустить Антикоррупционный суд. Не только внедрить, но и арестовать сотни чиновников, нарушивших закон", - подчеркнул он.

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Однако финансовый эксперт подчеркнул, что валютный фонд является очень важным для Украины.

"Из-за того что у нас дефицит денег, дефицит бюджета. Поэтому МВФ пытается ввести определенную финансовую дисциплину в каждой сфере. Но это не очень легко с нашими традициями. Мы подписываем договор, получаем первый транш и прекращаем выполнять наши обязательства", - подытожил Савченко.

Сегодня, 4 мая, за счет возврата основного долга, Украина перечислила МВФ $ 368 млн. С начала месяца это уже второй платеж.