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воскресенье, 11 апреля 2021 16:17

Украина и Турция договорились о продолжении экономического сотрудничества

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Украина и Турция договорились о продолжении экономического сотрудничества
В будущем 2 страны могут подписать Соглашение о свободной торговле. Фото: АП

Украина и Турция договорились о предметном аудите всех спорных моментов, что должно привести к подписанию Соглашения о свободной торговле

"Важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание Соглашения о свободной торговле. В то же время мы понимаем, что это ответственный шаг, и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон", - цитирует пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отсутствие снижения объема торговых отношений свидетельствует о том, что наши экономики дополняют друг друга. Он надеется на скорое подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Это позволит увеличить объем торговли до $10 млрд.

Эрдоган назвал туризм важным аспектом отношений между Украиной и Турцией. Он надеется, что благодаря массовой вакцинации от Covid-19 и созданию системы сертификата безопасного туризма стороны смогут обеспечить безопастность здоровья для гостей.

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Президент Украины говорил о перспективных направлениях для турецких инвестиций в Украине. Говорил о приватизации морских портов. Отметил сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция выступает против напряжения в Черноморском регионе и поддерживает "Крымскую платформу". Об этом сказал Эрдоган на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает пресс-служба президента Турции.

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