Украина готова к зиме - Герус

В Україні достатньо вугілля. Фото: РБК

На складах ТЭС накоплено почти 2 млн тонн угля. Это на 1,7% больше, чем в предыдущем году.

В начале сентября на складах хранилось лишь 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года, в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

"К зиме готовы... Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло вот это "мы прошли зиму". Ну и чтобы исчезли шантажи накануне зимы", – добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электроэнергия из России вытеснила украинский атом – "Энергоатом"

Сегодня Герус в аэропорту "Борисполь" подрался с экс-нардепом и главой Радикальной партии Олегом Ляшко. В ходе "драки" Ляшко обвинял Геруса в закупке угля из России, а Герус отвечал, что "у Ахметова дорого брать".