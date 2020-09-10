Украина достигла очередного антирекорда: подробности

В Украине на черном рынке распространяется 2,6 млрд сигарет. Это рекордные объемы за последние 6 лет.
Из-за нелегальной торговли бюджет-2020 не получил более 4 млн грн, свидетельствуют данные проекта Мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями, который проводит Kantar Украины.
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В течение первой половины 2020-го 43% от всей нелегально ввозимой продукции поступили из неопределенных стран. В то же время доля контрафактных марок выросла до 23%.
На 17% выросли объемы контрабанды из Беларуси.
Для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом на рынке табачных изделий создадут Национального оператора. Соответствующее распоряжение о реализации пилотного проекта одобрил Кабмин. Это позволит государству усилить контроль на рынке, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений.
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