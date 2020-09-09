В Кабмине утвердили новый способ борьбы с табачной контрабандой

Соответствующее распоряжение о реализации пилотного проекта одобрил Кабмин. Фото: unsplash.com

Для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом на рынке табачных изделий будет создан Национальный оператор.

Соответствующее распоряжение о реализации пилотного проекта одобрил Кабмин.

По словам заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди, проект "Национальный оператор на рынке табачных изделий" реализуют до конца 2021 года, пишет "Экономическая правда".

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Среди требований к будущему оператору наличие:

- лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;

- не менее 5 лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли на рынке Украины. И этот отсчет опыта - от непосредственно старта проекта;

- не менее 5 лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. Также отсчет с нуля "пилота". В течение этого срока кандидат должен обладать по крайней мере одним складом в каждой области, который способен обеспечить 10-дневную местную потребность в табачных изделиях;

- 5-летнего опыта работы на рынке большей части руководящего состава;

- по крайней мере 50% работников логистического и ІТ-направления, с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track & Trace), а также юрлицо должно иметь не менее 5 лет опыта применения таких систем;

- в течение последних 3 лет имеет статус крупного налогоплательщика (по Налоговому кодексу Украины) и статус крупного предприятия (по Хозяйственному кодексу), в течение 3 лет проводился независимый аудит финансовой отчетности, отсутствует налоговый долг.

Немецкие правоохранители в земле Северный Рейн - Вестфалия обнаружили большую нелегальную табачную фабрику, где задержали украинцев.