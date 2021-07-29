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Украина должна отказаться от угля - исследование шокирует

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Украина должна отказаться от угля - исследование шокирует
Если Украина откажется от угля, то сможет больше открыть рабочих мест. Фото: pixabay.com

В Украине могут появиться 161 тыс. рабочих мест, если государство откажется от угля.

Из-за закрытия угольных предприятий Украина потеряет 56 тыс. рабочих мест к 2030 году. Но в секторе восстановительной энергетики может появиться в три раза больше работников. Такие результаты представляет аналитический центр Aurora Energy Research в исследовании "Экономические последствия постепенного отказа от использования угля в Украине в 2030 года".

Кроме этого, удерживать шахты за счет налогоплательщиков на €427 млн ​​дороже, чем закрыть их, выплатить компенсацию и переобучить работников. Также переход от угольной к возобновляемой энергетики может дать на 50% выше налоговые поступления в бюджет Украины. Энергетический переход будет способствовать привлечению инвестиций, что увеличит ВВП на 15%. Кроме этого энергетический сектор Украины может сократить на 50% выбросы углекислого газа.

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"Отказ от угля - это политическое решение на уровне государственных органов. Правительство должно установить окончательную дату отказа и приоритезировать развитие возобновляемых источников энергии, создать условия для диверсификации местной экономики шахтерских регионов. Кроме этого, местные власти угольных общин, ОО, местный бизнес, представители учебных заведений должны быть привлечены к процессу энергетического перехода. Их мысли и пожелания должны быть учтены", - говорит руководитель отдела энергетики ОО "Екодия" Константин Криницкий.

В Украине в угольной отрасли работают 90 тыс. человек. А в 65 шахтерских моногородах проживает более 1,3 млн человек. Государство имеет 102 шахты, больше половины которых расположены на неподконтрольной территории, работают - 33.

В конце июня Испания вывела из эксплуатации половину угольных электростанций. Работу прекратили семь из 15 угольных электростанций, поскольку их владельцы посчитали, что переоборудование в соответствии с требованиями законодательства ЕС является финансово не выгодным.

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