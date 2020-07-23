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четверг, 23 июля 2020 15:22

Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне

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Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однознакового уровня", – пояснил решение глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Нацбанк ожидает, что учетная ставка останется на текущем низком уровне "по крайней мере до конца этого года", - уточнил Шевченко.

"В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков... Предыдущие снижения учетной ставки еще не полностью отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однознаковом уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием. Сохраняя учетную ставку на уровне 6%, Национальный банк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса", – рассказал Шевченко.

В Украине снижение учетной ставки Национального банка не влияет на уменьшение процентов по ипотечным кредитам, рассказал экономист Александр Охрименко.

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