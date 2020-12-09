Убытки от хакерских атак выросли на $400 млрд

Респонденты пострадали от расходов, связанных с производительностью труда и рабочего времени. Фото: unsplash

Мировая экономика понесла убытки в объеме $1 трлн в результате хакерских атак. 2 года назад эта сумма составляла около $600 млрд.

Такие данные аналитического отчета компании McAfee цитирует Минфин.

"Госсектор и бизнес несут масштабные убытки от рук сетевых мошенников. Страдают не только ведомственные веб-порталы, но и небольшие сайты малого бизнеса. По приблизительным подсчетам, прямой ущерб уже достиг значительной суммы в $945 млрд, без учета еще $145 млрд сопутствующих расходов на усиление кибербезопасности", - отмечают аналитики.

92% респондентов заявляли, что, кроме денежных потерь, они пострадали от расходов, связанных с производительностью труда и рабочего времени.

Самый длинный средний перерыв в работе из-за кибератаки составлял 18 ч., что нанесло ущерб в размере $0,5 млн.

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В отчете отметили несколько основных тенденций, связанных с кибератаками:

- системы оповещения об атаке и меры по ликвидации последствий стали более эффективными;

- одновременно "мастерство" самих мошенников также повысилась;

- массовый перевод сервисов в интернет через карантин расширяет для хакеров поле деятельности.

Исследователи провели опрос 1,5 тыс. межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний, проводили интервью с чиновниками, которые использовали открытые данные госорганов и Международного валютного фонда.

Систему поставок вакцин от коронавируса пытались сломать хакеры через глобальную фишинговую кампанию, нацеленную на систему замораживания при транспортировке препаратов.