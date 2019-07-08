Транзит российского газа по Украине вырастет: подробности

Россия вынуждена будет увеличить транзит по территории Украины из-за планового ремонта альтернативных магистралей. Фото: ukrinform.ru

Россия остановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Это связано с плановым ремонтом газопровода.

Ремонт продлится 2 недели. Поэтому Россия вынуждена увеличить прокачку газа альтернативными магистралями. То есть увеличить транзит по территории Украины, передает Інтерфакс.

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Так, словацкий оператор, который получает газ по ужгородскому газотранспортному коридору, увеличил объемы поставок из 143 млн куб. м до 165 млн куб. м.

Ремонт магистрали "Северный поток" планируют начать 16 июля.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.