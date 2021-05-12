Торговая платформа Binomo: особенности, реальные отзывы трейдеров

Мало кто в Украине не ищет источник дополнительного дохода, и в последнее время зарабатывать стало возможным на трейдинге. Но для этого важно выбрать надежного брокера, например, Binomo. Что это за веб ресурс и можно ли ему доверять, разберемся в этом обзоре.

Что такое Binomo?

Биномо представляет собой платформу для онлайн торговли активами. Сайт предназначен как для опытных, так и начинающих трейдеров. Для последних компания предлагает бесплатные обучающие материалы, благодаря которым можно понять суть трейдинга, а с помощью демо счета еще и получить реальный опыт без риска потери своих средств.

Это надежная платформа или развод?

Реальные отзывы (відгуки) клиентов из Украины указывают на то, что платформа надежная и безопасная. Кроме того, Биномо является членом Международной Комиссии, что гарантирует трейдерам качественный сервис и защиту со стороны независимой организации по разрешению споров. К тому же Binomo удостоен наград FE Award в 2015 году и IAIR Awards в 2016 году, как лучшая торговая платформа.

Вход в личный кабинет и торговля

Чтобы создать личный аккаунт на оф. сайте Биномо, необходимо пройти процедуру регистрации. После этого вход осуществляется при помощи логина и пароля.

Для регистрации нужно:

1. Зайти на главную страницу ресурса binomo.com.

2. Заполнить данные, указав email и пароль.

3. Выбрать валюту счета (нельзя изменить после регистрации).

4. Ознакомиться и принять условия Клиентского соглашения.

5. Создать и активировать учетную запись по ссылке из электронного письма.

После этих шагов трейдеру сразу доступен демо счет, чтобы приступить к тренировочной торговле.

Обучение

Реально ли дополнительно заработать на Биномо? Да, вполне. На официальном сайте Биномо можно научиться торговать благодаря бесплатным обучающим материалам. Они доступны в таких разделах, как Словарь терминов, Справочный центр и Стратегии. А при помощи демо счета можно понять, как работает платформа, как на ней торговать и применять стратегии.

Депозит

Внести депозит на биномо.ком можно через раздел "Касса". Пополнять счет и выводить средства в Украине можно разными способами (электронные кошельки и банковские карты):

• Mastercard

• VISA

• Advcash

• Webmoney WMZ

Минимальный депозит составляет $10 или эквивалент в валюте счета.

Вывод средств

Для вывода средств используются те же платежные методы, что и при пополнении счета. Минимальная сумма к выводу с торговой платформы составляет $10. Комиссия за это не взимается (однако ее может взимать платежная система трейдера).

Время вывода средств составляет от нескольких минут до 3 дней и более. Это зависит от статуса аккаунта и используемой платежной системы.

Стратегии

На Binomo в разделе "Стратегии" все методы разделены на уровни:

• Начинающий.

• Средний.

• Профессионал.

Каждая стратегия объяснена пошагово и имеет свой масштаб, тип графика, временной период, время экспирации, а также доходность.

Важно! Ни одна торговая стратегия не гарантирует вам 100% результат. Для каждой сделки нужна своя стратегия.

Турниры

Брокер Биномо предлагает еще одну возможность получать доп. доход на турнирах. Они бывают платные и бесплатные. Турниры отличаются:

• стоимостью участия;

• количеством призовых мест;

• ценой докупки;

• гарантированным призовым фондом.

В ходе состязания нужно набрать максимальный баланс, чтобы занять первые строчки в турнирной таблице. Чтобы зарегистрироваться на турнир нужно нажать "Зарегистрироваться" на странице турнира и иметь на счету сумму, не меньше стоимости регистрации.

Приложение на iOS и Android

Пользоваться платформой можно не только с ПК, но и с мобильного телефона. Для этого Binomo предлагает скачать приложение на Android и iOS с магазинов AppStore или Google Play. Если возникла проблема с загрузкой, есть другое решение - установка файла Apk по ссылке: https://binomo.com/ua/promo/android. Но это только для пользователей Андроид.

Отзывы трейдеров о Биномо

Положительные отзывы трейдеров на различных форумах и соцсетях также подтверждают, что Биномо является надежной платформой. Однако некоторые клиенты пишут и отрицательные отзывы, которые чаще появляются из-за следующих причин: нарушение правил платформы, отказ от верификации и т.д.

Papa Pachuka: "Не знаю, у кого там что не получается, но я после детального изучения и тестирования на демке сразу пошел в плюс. Так что не нужно наговаривать. Ничего не блокируют, все выплачивают".

Igor Evolus: "Я был новичок в трейдинге, но поскольку Биномо обеспечивает обучающими материалами, причем бесплатно, я воспользовался ими и не пожалел".

Absei Poltinin: "У меня есть опыт торговли с разными брокерами, но дольше всего я задержался на Binomo. Все работает четко, без подвохов. Мне нравится".

Вывод о Биномо

Чтобы разобраться, как дополнительно заработать на Binomo, нужно ознакомиться со всеми разделами ресурса, попрактиковаться на демо счете, попробовать свои силы в турнирах. Если это не для вас, есть иной способ - участие в партнерке BinPartner.

При этом стоит учитывать, что трейдинг - это всегда риск потерять свой депозит. Чтобы свести его к минимуму, нужно постоянно повышать свои торговые навыки. Когда будет уверенность в своих знаниях, можно приступать к реальной торговле.