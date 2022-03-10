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четверг, 10 марта 2022 18:52

Спецтема: Война России против Украины

ТОП-10 санкций, которые больнее всего ударили по России

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После полномасштабного вторжения России на территорию Украины десятки стран ввели против РФ экономические санкции. Сотни компаний и мировых брендов заявили, что прекращают инвестиции и бизнес на территории страны-оккупанта.

Издание Forbes собрало мнения ведущих экономистов и сформировало топ-10 самых действенных санкций.

Автор: Pixabay
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Эксперты оценивали эффективность ударов по российской экономике по 10-балльной шкале. Список отсортирован по среднему баллу экспертных оценок. При равенстве этого показателя учитывалось количество экспертов, считающих санкцию более действенной.

Эксперты, принявшие участие в составлении консенсус-прогноза:

Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU;

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии;

Валерия Гонтарева, Глава Национального банка Украины в 2014-2018 гг.;

Егор Григоренко, партнер, руководитель департаментов консалтинга и управления рисками Deloitte в Украине;

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ по Украине.

Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital.

  1. Замораживание активов Центробанка РФ

    Россия потеряла доступ к 70–75% золотовалютных резервов – всю ту часть, которая хранилась в долларах, евро, фунтах, йенах и другой валюте. К началу войны сумма всех резервов составляла около $650 млрд.

    Как следствие, Центробанк потерял львиную долю средств, которые мог бы использовать для поддержания курса рубля. С момента нападения на Украину рубль официально обесценился на 42% до 116 рублей за доллар, на рынке Forex за один доллар дают почти 140 рублей.

  2. Эмбарго для покупки у России нефти и газа

    Президент США Джо Байден 8 марта объявил об эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ. Штаты отказались от российских нефти и газа, чтобы не финансировать "путинскую машину войны".

    Также полностью избавиться от российской нефти планирует Великобритания.

    Европа пока не смогла присоединиться к эмбарго из-за значительной зависимости от российских энергоресурсов.

  3. Бойкот со стороны лидеров мирового рынка морских контейнерных перевозок (Maersk, MSC и CMA CGM, Hapag-Lloyd, Osean Network Express, Yang Ming)

    Группа судоходных компаний Maersk временно прекратила все контейнерные перевозки из России и в Россию. Решение не касается перевозки пищевых продуктов, медицинских и гуманитарных товаров. Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего шестью терминалами в России и двумя в Финляндии.

    К бойкоту присоединились и другие судоходные компании. В общей сложности, пять из шести крупнейших судоходных компаний мира перестали принимать заявки на перевозку контейнеров в Россию и из России. Это включает в себя Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и Ocean Network Express.

    Китайская COSCO продолжает работать с Россией.

  4. Авиационные санкции – закрытие воздушного места, уход Boeing и Airbus

    38 стран, включая США, Канаду и Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. ЕС также обязал лизингодателей вернуть самолеты, предоставленные российским компаниям.

    Один из двух крупнейших мировых производителей самолетов – Boeing – приостановил поставку запчастей, техобслуживание и техподдержку российских авиакомпаний, а также прекратил работу своего московского учебного центра.

    Аналогичное решение принял и второй крупнейший мировой производитель самолетов – Airbus.

    Это может привести к сокрушительным последствиям в гражданской авиации. До 75% самолетов российского флота построены европейскими, американскими и канадскими компаниями. В лизинге европейских компаний находится около 515 современных гражданских самолетов (это две трети всех самолетов).

    "Российские авиакомпании просто до конца месяца перестанут летать. Без международных рейсов выжить будет невозможно. Это потянет ко дну и инфраструктуру, которую не смогут удерживать. Будет потеря многих рабочих мест узкоспециализированного персонала", – говорит Андрей Гук, партнер юридической фирмы "Анте", специализирующейся на авиации.

  5. Отключение от SWIFT семи русских банков

    Евросоюз, США, Великобритания и Канада отключили некоторые российские банки от SWIFT.

    Отключение ограничивает доступ РФ к финансовым рынкам по всему миру. Российские компании столкнутся с трудностями при экспорте и импорте товаров, получении кредитов и инвестировании за рубежом.

    "Эффект от этого ограничения – временная изоляция России от финансового мира", – говорит Александр Паращий, руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital.

    По его оценкам, если РФ сможет быстро построить альтернативную систему, потери составят 1–3% ВВП.

    РФ занимает в мировом трафике SWIFT 13 место. Наибольший вес занимают платежи – 87,4%. По этому показателю Россия занимает шестое место в мире.

  6. Конфискация зарубежных активов, принадлежащих России и российским олигархам, которые считаются связанными с российскими властями.
  7. Бойкот со стороны производителей компьютеров и комплектующих к ним (Apple, AMD, Dell, HP, Intel, Lenovo).
  8. Прекращение работы платежных систем (VISA, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay).
  9. Бойкот со стороны мировых лидеров авторынка (Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota, Volvo, BMW, Mitsubishi, Ford, Porsche, Renault, Daimler Truck AG, Harley Davidson, Honda, Jaguar).
  10. Бойкот со стороны изготовителей программного обеспечения (Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk).

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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