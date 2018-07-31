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вторник, 31 июля 2018 21:10

Тепловоз и маринованные огурцы: что украинцы продают в интернете
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Через интернет предлагают купить тепловоз ТГК2 1984 года выпуска.
Фото: Prom.ua
Участок в селе Яблуница через интернет можно приобрести за 0.
Военный кузнечный горн времен СССР в отличном состоянии можно приобрести за 8 тыс. грн.
Ковер продают за 1720 грн.
Литр хрустящих маринованных огурцов урожая 2018 года в интернете стоит 24 грн.

В интернете украинцы в основном продают одежду, технику и электронику.

Однако, можно увидеть объявления о продаже особых товаров. Например, через интернет предлагают купить тепловоз ТГК2 1984 года выпуска. За него просят 350 тыс. грн, сообщает Prom.ua.

Участок в селе Яблуница через интернет можно приобрести за $700. А военный кузнечный горн времен СССР в отличном состоянии - за 8 тыс. грн.

Ковер в хорошем состоянии продают по 1720 грн. За литр хрустящих маринованных огурцов урожая 2018 года придется выложить 24 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как покупать в интернете выгодно и безопасно?

Чтобы безопасно покупать в интернете, нужно внимательно изучать отзывы и рейтинг продавца. Оплачивать покупку после ее получения. Чтобы предоставить продавцу гарантии, можно перебросить на его карточку сумму за пересылку товара.

Кроме того, специалисты рекомендуют никогда не сообщать данные своей банковской карты. Если вам говорят, что в банке произошли какие-то изменения и для этого нужны данные карточки, позвоните в финучреждение и лично узнайте всю информацию.

Чаще всего люди покупают бывшую в употреблении одежду, технику и электронику. В то же время популярностью не пользуется текстиль, косметика и парфюмерия, нижнее белье. Важным фактором при покупке бывших в употреблении товаров является цена и состояние вещи. Часто из рук украинцы покупают те товары, которые нужны по случаю чего-то. Например, карнавальный костюм или особая платье.

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