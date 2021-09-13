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среда, 15 сентября 2021 10:15

Технологии "Полли-Сервиса" привлекают знаковых инвесторов и стают центром мировых инноваций (PR)

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Украинские научные разработки высокотехнологичной компании "Полли-Сервис" привлекают знаковых иностранных инвесторов. По словам генерального директора международной инновационной группы компаний Industrial Innovation Group Тарьяма Матар Тарьяма, технологии – главная ценность в современном мире.

"Работая с Украиной, я следил за развитием местного бизнеса. На "Полли-Сервис" и другие предприятия Industrial Innovation Group, созданные совместно с Национальной академией наук Украины, просто нельзя было не обратить внимания, – сказал Тарьям Матар в интервью BitukMedia. – Меня заинтересовала возможность инвестирования в современные решения защищенной печати, оптической физики и глобальных IT-систем. Поэтому при первой же представившейся возможности я стал инвестором IIG и учредителем ее новых предприятий для развития международного бизнеса".

  Тарьям Матар Тарьям, акционер и генеральный директор Industrial Innovation Group, один из главных инвесторов Арабского залива
Тарьям Матар Тарьям, акционер и генеральный директор Industrial Innovation Group, один из главных инвесторов Арабского залива

Тарьям Матар подчеркнул, что компания "Полли-Сервис" совместно с украинскими учеными была активным участником создания 399 объектов интеллектуальной собственности и уникальных технологий в области биометрии, производства высокозащищенных документов, информационных систем, уникальной деметализации голограмм, персонализации с использованием технологии I-Met, комплексных решений для учета и контроля акцизных марок.

"Сегодня Industrial Innovation Group – единственная в мире структура в сфере идентификационного бизнеса и защищенной печати, не зависящая и не использующая в своей деятельности чужих технологий", – сказал Тарьям Матар.

При непосредственном участии инновационной украинской компании "Полли-Сервис", в ОАЭ открыли уникальную индустриально-промышленную лабораторию, ставшую ведущим инновационным центром Ближнего Востока и Северной Африки. Также знаковым мировым глобальным проектом "Полли-Сервиса" стало создание первого в мире независимого высоко производственного индустриального комплекса защищенной печати NASPS в Арабской Республике Египет, которому нет равных.

"Компания "Полли-Сервис" является одним из крупнейших системных интеграторов в мире, которая может создать как сам продукт, так и системы его выпуска с полным контролем жизненного цикла, а также глобальной интеграцией в системы электронного государства и электронного правительства", - отметил генеральный директор IIG.

В августе 2019 года ко Дню Независимости Украины в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина", в рамках которого состоялась презентация уникальных достижений украинских ученых, входящих в состав Industrial Innovation Group. На событии присутствовали высокопоставленные гости из Объединенных Арабских Эмиратов и Украины. Во время презентации были представлены все мировые достижения компании "Полли-Сервис". Настоящей сенсацией технологического шоу стало публичное изготовление образцов современных и наиболее защищенных ID-документов "Полли-Сервис". Всего за 10 минут прямо на глазах всех присутствующих было изготовлено сразу четыре документа: ID-карту, удостоверение водителя, загранпаспорт и технический паспорт транспортного средства.

 

ООО "Полли-Сервис" – украинская компания, создающая высокоинтеллектуальные комплексные решения для персонализации, защиты документов, пластиковых карт, а также информационных систем. Компания является лидером в области ID-документов, разработки и внедрения ИТ-систем, обеспечивает техническое обслуживание на основе собственных технологических продуктов, интеграционных систем и объектов интеллектуальной собственности. "Полли-Сервис" является архитектором всемирного глобального проекта по производству первых электронных ID-документов для организации INTERPOL, которые сегодня используются более, чем в 190 странах мира.

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