Тарифы на горячую воду и тепло хотят сделать неизменными

По словам Шмыгаля, рынок находится в процессе формирования и месячный продукт не является справедливым для отдельных категорий граждан. Фото: unsplash

В Кабмине готовят меморандум, касающийся тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Подписать его планируют в ближайшее время, сообщают в правительстве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина движется к открытому рынку - наиболее справедливому инструменту установления стоимости услуг, тарифов и цен.

По его словам, рыночная цена на газ формируется на мировых биржах и рассчитывается на украинской бирже.

"Например, летом после введения рынка газа цены колебались на уровне меньше 3 тысяч гривен за тысячу кубометров. А в течение сентября-октября можно было заключить годовой договор с НАК "Нафтогаз" по цене 4,70 грн за кубометр. Несколько десятков тысяч человек воспользовались этой возможностью и будут платить эту цену в течение года", - подчеркнул премьер-министр.

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Шмыгаль отметил, что одновременно рынок находится в процессе формирования и месячный продукт не является справедливым для отдельных категорий граждан. По его словам, для этого правительство приняло решение о предельном ограничении рыночной цены газа в Украине на уровне 6,99 грн за кубический метр.

"Это ограничение будет действовать с 1 февраля и до тех пор, пока это будет нужно в этом отопительном сезоне. Цена газа будет стоить не дороже 6,99 грн за кубический метр с НДС. Если компании не могут торговать по такой цене, то обязанность поставлять газ по такой цене переходит к поставщику последней надежды, которым является НАК "Нафтогаз", что готов поставлять людям голубое топливо по этой цене", - сказал Денис Шмыгаль.

В Украине начали активно скупать счетчики на тепло в результате роста расходов на отопление.