Тариф на электроэнергию предлагают снизить - где возьмут деньги

Минэнерго предлагает снизить тариф на электроэнергию для населения за счет отказа от ремонта электросетей.

Кабмин может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./КВт-ч до 1,44 грн/кВт-час за счет изъятия в облэнерго средств по ремонту электрических сетей.

Об этом написали в проекте постановления, разработанного Минэнерго. Его рассмотрят сегодня на заседании 6 августа, пишет РБК-Украина.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Сейчас тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт-час

Льготный тариф 1,44 грн/кВт-час будет действовать для всех категорий потребителей до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф предлагают за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" и за счет средств, предназначенных для ремонта линий электропередачи.

НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./КВт-ч, "Укргидроэнерго" - по 1 коп./КВт-ч, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом за счет своих инвестиционных программ.

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Сейчас тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт-час.

Тариф 1,68 грн/кВт-час для населения не является экономически обоснованным. Себестоимость составляет почти 90 коп. за кВт-ч для Энергоатома. И где-то 70 коп. для Укргидроэнерго. Тариф должен быть не менее 2,5 грн. Это себестоимость 90 коп. и 1,68 грн - расходы на распределение, рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Правительство предлагало разделить потребителей на четыре категории: потребляющих до 100 кВт-ч; от 100 до 300 кВт-ч; от 300 до 500 кВт-ч; более 500 кВт-ч.