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суббота, 01 августа 2020 12:00

Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка – расследование Kroll

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Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка – расследование Kroll
Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка во время национализации. Фото: nv.ua

Агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил средства из Приватбанка во время национализации.

Об этом сообщает американское издание Chicago morning star, которое опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll.

Отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с Приватбанком, получили от кипрского филиала банка займы на общую сумму 361 млн долларов.

"Займы на общую сумму 361 млн долларов США были сгруппированы по частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", - говорится в расследовании.

По версии Kroll, далее эти средства были депонированы в Приватбанке на срок до двух лет, после чего их перевели на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу.

В частности, речь идет об оффшорных компаниях Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Kroll утверждает, что все 6 депозитных счетов ведут к братьям Суркисам - партнерам Коломойского.

"Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 млн долларов. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам", - указывает Kroll.

Подчеркивается, что займы, выданные и направленные на счета вкладчиков, погашены, но источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, "поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов".

Отмечается, что по этой схеме с Приватбанка было выведено около 150 млн долларов, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Расследование Kroll проводилось в 2016-2017 годах.

Операция bail-in по Приватбанку - принудительная конвертация депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации банка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина ) за 1 грн.

Экономическая правда
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