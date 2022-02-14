Суда игнорируют запретные россиянами зоны в Черном море

Вчера, 13 февраля, начались учения ВМФ России в Черном море. Накануне Россия объявила 5 зон, запрещенных для движения судов в связи с проведением учебных стрельб.

Впрочем, согласно данным сервиса отслеживания морского трафика marinetraffic, суда пока игнорируют предписания россиян.

Так, по состоянию на 9:30 утра 14 февраля контейнеровоз Julius S с осадкой 11 метров двигается в направлении Одессы запретной зоной. Ночью сразу несколько сухогрузов тоже прошли ею. Ряд судов движутся по зоне ограничения вдоль берегов Крыма и т.д.

Согласно официальным данным Администрации морских портов (АМПУ), все морские порты по состоянию на 8:00 14 февраля работают без ограничений операционной деятельности. Согласно оперативной сводке АМПУ, устье "Быстрые", Бужско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Между тем "Госгидрография" проводит внеплановые промеры глубин в северо-западной части Черного моря.

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Работы проводятся для определения морского коридора для прохода торговых судов в украинские порты в условиях российских военных учений и ограничений.

На национальных морских навигационных картам Украины указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. Согласно этим промерам глубины составляют от 15 до 22 м.

Собеседники Gazeta.ua утверждают, что в приписанном россиянами коридоре глубины более 20 метров составляют всего около 1 км, что может вызвать заторы для движения судов.

Напомним, что с 13 по 19 февраля отдельные районы Черного моря, включая часть исключительной морской зоны Украины, перекрыты РФ для проведения мероприятий по боевой подготовке. Это может значительно усложнить движение судов в направлении морских портов Украины и России