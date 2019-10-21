Суд арестовал счета Укргаздобычи

Укргаздобыча является основной компанией по добыче природного газа и газового конденсата в Украине. ФОТО: ua-energy.org

Суд заблокировал банковские счета акционерного общества Укргаздобыча.

Сообщает об этом со ссылкой на контрагентов компании издание enkorr.

Арест счетов усложнил отгрузки топлива производства Шебелинского завода и сжиженного газа других газоперерабатывающих заводов.

"Всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат", — заявили в Укргаздобыче.

Арест на счета наложили из-за попыток финансовой компании "Фингрупп Фактор" взыскать с предприятия спорный долг 215 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Укргаздобыче проводят обыски: подробности

Укргаздобыча - государственное предприятие и крупнейшая газодобывающая компания Центральной и Восточной Европы. Ведет деятельность в 11 регионах Украины. Добывает около 73% украинского газа.