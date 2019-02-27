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среда, 27 февраля 2019 11:12

Субсидия деньгами: у кого заберут помощь

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Субсидию не отменят, если оплатить коммунальные услуги за февраль после 25 числа. Главное, чтобы не было задолженности на май 2019-го.

Пенсионеры субсидию деньгами получат в 20 числах марта вместе с пенсионными выплатами. Поэтому рискуют не успеть оплатить коммунальные услуги вовремя, объяснили в Минсоцполитики.

Автор: Мінсоцполітики
  Субсидию заберут, если долги за коммунальные услуги будут по состоянию на май 2019-го.
Субсидию заберут, если долги за коммунальные услуги будут по состоянию на май 2019-го.

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Там заверили, что субсидию не отменят. В следующем месяце деньги также принесут вместе с пенсией. Главное, чтобы не было долгов за коммунальные услуги на май 2019-го. Тогда субсидию будут переназначать на новый год.

В марте украинцы получают коммунальные счета без отражения субсидии. Понятие "обязательный платеж" отменяют. Субсидианты будут получать всю сумму помощи "на руки". За потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло будут рассчитываться самостоятельно.

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