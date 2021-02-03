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среда, 03 февраля 2021 10:27

Стоимость нотариальных услуг может вырасти в сотни раз

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Стоимость нотариальных услуг может вырасти в сотни раз
За выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов предлагают увеличить плату в 167 раз. Фото: unsplash

Ставки за удостоверение завещаний, доверенностей и другие нотариальные услуги могут вырасти.

Такие изменения предусматривает соответствующий законопроект, который парламент направил в Комитет для подготовки к повторному первому чтению, передает УНИАН.

Согласно тексту документа, стоимость удостоверения завещаний увеличится в 300 раз - с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть процедура может стоить 5,1 тыс. грн, поскольку 1 необлагаемый минимум составляет 17 грн.

За передачу заявлений граждан, государственных учреждений, предприятий и организаций другим гражданам, государственным учреждениям, предприятиям и организациям госпошлина увеличится в 17 раз - с 0,03 до 0,5 необлагаемых минимумов. Новая стоимость услуги составит 283 грн.

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За выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов предлагают увеличить плату в 167 раз. Это будет стоить 2,8 тыс. грн.

В пояснительной записке к законопроекту предлагают увеличить размеры государственной пошлины на:

- удостоверения завещаний и доверенностей,

- свидетельствование верности копий документов и выписок,

- удостоверение подлинности каждой подписи на документах,

- выдачу дубликата документов, взимаемых при осуществлении нотариальных действий государственными нотариальными конторами и исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов народных депутатов.

Весной в Украине могут подорожать зерновые, овощи и фрукты. Прогнозируют, что инфляция составит 7-8%.

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Дата
03
февраля

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