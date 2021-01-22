Стоимость криптовалют упала на $200 млрд

Цена биткоина опустилась до самого низкого уровня за более чем две недели. Фото: pexels.com

В этом месяце рыночная стоимость всех криптовалюта упала почти на $200 млрд. С рекордных $1,1 трлн она опустилась до $926 млрд.

Больше всего потерял биткоин. По состоянию на 20:00 21 января цена биткоина опустилась до самого низкого уровня за более чем 2 недели. В общем монета потеряла примерно $180 млрд по сравнению с рекордом, установленным 8 января, передает Минфин.

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Криптовалюта Ethereum подешевела на 7%, XRP - на 3,5%, Cardano - на 3%.

Стоимость биткоина снижается из-за заявления властей и аналитиков. Эксперты назвали биткоин "ненадежным", а власти США выражают обеспокоенность, что большая часть криптовалют используется в незаконных транзакциях.

Цена криптовалюты Bitcoin резко снизилась и закрепилась ниже $32 тыс.