Стоимость биткоина побила рекорд: Tesla приобрела криптовалюту на $1,5 млрд

Стоимость монеты превысила $43 тыс. Фото: pexels.com

Компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткоины. После этого стоимость монеты превысила $43 тыс.

В компанции также отметили, что "в ближайшем будущем" в качестве оплаты за свои продукты они могут начать принимать биткоины, пишет "Экономическая правда".

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"В январе 2021 года мы обновили правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", - говорится в сообщении.

Это стало толчком к росту стоимости биткоина. Криптовалюта обновила исторический максимум - ее стоимость подскочила до $43 282.

27 января стоимость биткоина резко упала на 6%. Цена криптовалюты опустилась до $29 563.